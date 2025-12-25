В Подмосковье собрали 760 тыс. тонн яровых и озимых культур и более 600 тыс. тонн картофеля и овощей

В Московской области завершилась уборочная кампания 2025 года, охватившая 266 тыс. га сельхозугодий. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, общий сбор озимых и яровых культур составил около 760 тыс. тонн. В эту цифру вошли 620 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, а также почти 140 тыс. тонн масличных культур.

Валовой сбор картофеля достиг 376 тыс. тонн с площади 12,1 тыс. га. Произведено около 233 тыс. тонн овощей открытого грунта. Урожай ягод составил порядка 2,5 тыс. тонн. Под урожай следующего года уже засеяно почти 98 тыс. га озимых культур.

Параллельно сельхозпредприятия и фермерские хозяйства региона заготовили около 1,7 млн тонн кормов для животноводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта сельскохозяйственной продукции региона.