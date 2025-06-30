В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства на июль

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства Московской области на июль 2025 года. Также были утверждены график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов региона и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 4 июля с 10:00 прием будет вести министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, а 15 июля с 15:00 — министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ознакомиться с полным графиком приема граждан в приемной областного правительства можно здесь. Информация о графике приема в общественных приемных исполнительных органов региона размещена тут, график приема граждан адвокатами — по этой ссылке.