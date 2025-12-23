В Подмосковье в 2025 году открыли более 1,3 тыс. новых кафе и провели 1,9 тыс. ярмарок
Около 1,9 тыс. ярмарок провели в Подмосковье с начала года
В Подмосковье были подведены итоги развития потребительского рынка в уходящем году. В регионе было открыто более 1,3 тыс. новых кафе и ресторанов, а общая площадь введенных в эксплуатацию торговых объектов составила более 137 тыс. кв. м. Эти изменения позволили создать 10,6 тыс. рабочих мест, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лидерами по объему новых торговых площадей стали Балашиха, Истра, Домодедово и Красногорск.
Значительную роль в обеспечении жителей свежей и качественной продукцией продолжали играть ярмарки. С января в Подмосковье провели около 1,9 тыс. таких мероприятий.
Губернатор региона Андрей Воробьев до этого заявил, что «сухие порты», расположенные в области, играют большую роль в развитии экспорта сельхозпродукции.