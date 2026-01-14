В Подмосковье в 2025 году произвели 207 млн штук яиц
Производство яиц выросло в Московской области
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье по итогам 2025 года было произведено 207 млн штук яиц. Объемы выпуска такой продукции увеличились на 3,7% по сравнению с 2024 годом, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По итогам 2025 года производство яиц в Московской области достигло 207 млн штук, что на 7,3 млн, или 3,7%, больше, чем в 2024 году», — говорится в сообщении ведомства.
В регионе производством инкубационных и пищевых яиц занимаются восемь предприятий. В 2026 году планируется достроить крупный комплекс ООО «Белянка» в Кашире, который рассчитан на 525 млн яиц в год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности «сухих портов» для развития экспорта сельхозпродукции.