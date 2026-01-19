В Подмосковье в 2025 году провели более 3,5 тыс. исследований меда
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году провели более 3,5 тыс. исследований меда. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, за прошлый год в регионе было отобрано порядка 1,4 тыс. проб меда с областных ярмарок. Продукцию оценивали по запаху, вкусу, цвету, консистенции, наличию примесей.
«По результатам вся исследованная продукция была допущена к реализации», — отметили в министерстве.
