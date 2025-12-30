В Подмосковье в 2025 году реализовали 31 инвестпроект в сфере сельского хозяйства

В Подмосковье в 2025 году реализовали 31 инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Общий объем инвестиций в крупнейшие проекты превысил 26 млрд рублей и охватил ключевые направления – от растениеводства и животноводства до пищевой промышленности», - отметил глава ведомства Сергей Двойных.

Реализация проектов позволила создать в регионе свыше 2 тыс. рабочих мест для жителей.

В числе наиболее крупных реализованных проектов уходящего года — производственный комплекс по переработке картофеля в Дмитрове. Его реализовало ООО «Русскарт» за 13 млрд рублей.

На следующий год запланирована реализация еще порядка 15 инвестпроектов более чем на 30 млрд рублей. С их запуском в области появится еще свыше 3 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии индустриальных парков региона.