Андрей Воробьев: в ГИП «Ключ» будут выпускать роботов для складской и производственной логистики

На ПМЭФ‐2026 губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель ГК «Комитас» Давит Манукян подписали соглашение о запуске нового производства в государственном индустриальном парке «Ключ» в Дмитровском округе.

ГК «Комитас» входит в число крупнейших российских производителей роботизированного оборудования. Компания не ограничивается выпуском техники — конвейеров, шаттлов и сортировщиков, но также разрабатывает программное обеспечение для систем автоматизации всех уровней.

«Сейчас же „Комитас“ планирует расширяться — запустить еще одно большое производство в нашем государственном индустриальном парке „Ключ“ в Дмитровском м. о. Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Дополнительные мощности позволят и нарастить объемы производства, и расширить экспортный потенциал», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сотрудничество с «Комитас» уже принесло ощутимые результаты: в 2025 году в Подольске начал работу первый роботизированный распределительный центр «Магнита», недавно открылся логистический комплекс в сегменте fashion‐ритейла. Эти проекты позволили повысить эффективность работы предприятий, автоматизировать рутинные задачи и снизить нагрузку на персонал.

К концу года «Комитас» планирует выйти на проектную мощность: производить 20 км конвейеров, 200 шаттлов, 100 роботов АМР и создавать 2 самонесущих автоматизированных склада ежегодно.

На предприятии будут выпускать широкий спектр оборудования для современных роботизированных складов: сортировочные системы на базе мобильных роботов‐сортировщиков АМР, высокоскоростные сортировочные системы «кросс‐белт сортировщик», конвейерные системы, краны‐штабелеры, шаттлы и самонесущие стеллажные конструкции для автоматизированных складов.

У компании уже действуют производственные площадки в Подмосковье: роботизированное и автоматизированное оборудование выпускается в Солнечногорске, а на территории ИП «Есипово» работает научно‐исследовательский центр с испытательной лабораторией.