В Подмосковье в январе состоится масштабный фестиваль «Русский холодец»

Масштабный гастрономический фестиваль «Русский холодец» пройдет в Подмосковье в январе. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Местом проведения фестиваля станет парк «Меленки» в Павловском Посаде. В 2026 году темой фестиваля станут русские пословицы и поговорки.

В рамках фестиваля в пятый раз будет проводиться турнир по поеданию холодца среди мужчин и женщин. Помимо этого, в программе — соревнования по «холодецким шашкам», разнообразные конкурсы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов и ярмарка.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех жителей посетить массовые культурные мероприятия в регионе.