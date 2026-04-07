В Подмосковье в начале апреля на торги выставили 145 новых объектов

В Подмосковье в первую неделю апреля на торги выставили 145 новых объектов. Об этом рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области.

Так, на торги были выставлены 137 земельных участков в аренду и на продажу, четыре нежилых помещения в аренду и на продажу, три лота на продажу участка со зданием и один лот на заключение договора водопользования.

К примеру, в Луховицах выставили на продажу участок земли площадью более 5 соток под строительство частного дома. Стартовая цена составляет 349,9 тыс. рублей.

В Можайске предлагается арендовать участок под личное подсобное хозяйство в деревне Поздняково. Площадь объекта составляет 22 сотки. Начальная цена аренды — 76,3 тыс. рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется работа по сносу аварийных и заброшенных строений.