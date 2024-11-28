В Подмосковье за неделю обработали противогололедными материалами около 10 тысяч территорий

В Подмосковье за неделю обработали противогололедными материалами порядка десяти тысяч дворовых и общественных территорий, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи. В приоритете обеспечить комфортное передвижение жителей», - подчеркнул зампред правительства региона — руководитель министерства Владислав Мурашов.

По его словам, в этом году область закупила свыше семидесяти тысяч тонн технической соли, которая используется для обработки территорий. Она не оставляет следов и легко растворяется со снегом.

Чтобы избежать образования гололедицы, специалистам УК рекомендовали учитывать прогнозы погоды при приятии решения о проведении превентивной обработки.