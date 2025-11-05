В Подмосковье за неделю опубликовали 41 социально значимую закупку

Новые социально значимые закупки опубликовали в Подмосковье

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье в ЕИС и ЕАСУЗ за неделю была опубликована 41 новая социально значимая закупка. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В их числе — закупка на проведение капремонта насосной станции в Рузе, благоустройство Кореневского карьера в Красково Люберец, капремонт путепровода через железнодорожные пути у Куровского в Орехово-Зуево и дороги у Большого Прокошево в Дмитрове.

Информация о новых закупках в регионе представлена в  ЕИС  — Единой информационной системе, а также на сайте ЕАСУЗ  — Единой автоматизированной системы управления закупками.

