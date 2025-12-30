В Подмосковье за зиму проведут более 1 тыс. культурных и спортивных мероприятий

В зимний период в Подмосковье организуют более 1 тыс. спортивных и культурных мероприятий, отдельную программу подготовят для жителей и гостей региона на новогодние праздники. Об этом сообщают Министерство благоустройства Московской области, Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«1 декабря в Подмосковье стартовал зимний сезон, и наша главная задача — обеспечить безопасность и комфорт для жителей и гостей региона с учетом особенностей этого времени года. Среди важных событий — в регионе впервые состоится фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В регионе открыли катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря. Так, например, в четверг, 1 января, в Балашихе пройдет забег «5 верст», а в Истре, Реутове, Раменском и других округах — «Забеги обещаний» на дистанцию 2026 метров. Для детей от 5 до 14 лет организованы бесплатные тренировки по хоккею в рамках проекта «Красная машина ДВОР», узнать подробности можно на сайте «Спорт Подмосковья».

В рамках культурной программы состоятся ледовые спектакли от звезд фигурного катания. Так, Татьяна Навка и Петр Чернышев представят постановку «Щелкунчик» в 10 городах Подмосковья, Ирина Слуцкая – спектакль «Сказ о Руси» и так далее. Библиотеки региона подготовили около 3 тыс. мероприятий, отдельные программы запланированы в музеях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+