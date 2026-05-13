В Подмосковье задержали 9 нарушителей природоохранного законодательства

В Подмосковье в рамках рейдов были выявлены 9 нарушителей природоохранного законодательства. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В рейдах принимали участие специалисты Минэкологии Подмосковья, сотрудники полиции, представители муниципальных администраций, а также дружинники.

В рамках рейдов проверили заповедные территории в Домодедово, Рузе, Дмитрове, Орехово-Зуево, Богородском округе и Чехове, в том числе ООПТ «Горковский», «Икшинский овраг», «Гуслицкий», «Озеро Бисерово». Также осмотрели водоохранные зоны Рузского водохранилища и реки Москва в Одинцово.

Были выявлены 5 нарушителей, которые припарковали автомобили в водоохранных зонах. Три человека нарушили режим особой охраны на заповедных землях. Еще один человек пытался сбросить мусор в ООПТ. Всех привлекли к административной ответственности.

Кроме того, было проведено 29 профилактических бесед с жителями. Гражданам раздали информационные материалы с пояснениями об установленных ограничениях.

