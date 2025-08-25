В Подмосковье завершился прием заявок на участие в конкурсе «Женщина — Герой». Он длился семь недель. В результате поступило 136 заявок от женщин из семей участников СВО со всего региона.

Конкурс проводится по инициативе депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергея Колунова при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он организован Ассоциацией ветеранов СВО региона, Министерством территориальной политики Московской области и Министерством информации и молодежной политики Московской области.

В сентябре проведут окружные полуфиналы — в Балашихе, Красногорске, Одинцово и Подольске. По их итогам будут определены восемь финалисток.

Финал пройдет 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. В его рамках финалистки расскажут свои истории, после чего будут определены победительницы.

