В Подмосковье здоровье в мобильных комплексах проверили порядка 30 тыс. жителей

В Подмосковье здоровье в рамках выездов мобильных комплексов проверили около 30 тыс. жителей отдаленных территорий Подмосковья, автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием – в них можно пройти первый этап диспансеризации, маммографию или флюорографию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно делать профилактические медицинские осмотры доступнее для жителей, проживающих в отдаленных от медучреждений территориях», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала года мобильные комплексы совершили почти 1,3 тыс. выездов. В ходе выездов в общей сложности более 13 тыс. пациентов прошли флюорографию, 4,6 тыс. женщин — маммографию. При себе для обследования нужно иметь полис ОМС и паспорт. Узнать расписание работы комплексов можно на сайтах медицинских организаций.

