В Подмосковье железнодорожники проведут расчистку путей от снега

На Московской железной дороге продолжается расчистка инфраструктуры от снега, за сутки железнодорожники расчистили 3,6 тыс. км пути и вывезли 133 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой н МЖД.

Работы продолжаются, на линии вывели более 100 единиц спецтехники – она курсирует по специальному расписанию, чтобы не создавать помех движению пассажирских поездов. Для очистки стрелочных переводов и светофоров на станциях задействовали свыше 2,5 тыс. человек, порядка 2 тыс. железнодорожников – убирают снег на платформах, мостах и тоннелях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.