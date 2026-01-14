В Подмосковье жители за месяц купили 356 тыс. тонн сырокопченой колбасы

В Подмосковье в декабре хитом покупок стала сырокопченая колбаса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в регионе по итогам декабря жителями было приобретено 356 тыс. тонн указанной продукции. Для сравнения, в ноябре показатель составлял порядка 277 тыс. тонн.

«Рост на 27% наглядно демонстрирует, как предпраздничный ажиотаж влияет на покупательскую активность», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к празднованию Нового года и Рождества.