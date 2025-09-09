В подмосковном Одинцово пройдет второй тур волейбольного Кубка Победы

В Одинцово в период с 12 по 14 сентября состоятся игры группы Б второго тура Кубка Победы по волейболу среди женских команд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В своих группах в турнире сыграют «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область). В пятницу, 12 сентября, организуют игры между командами из Казани и Челябинска. «Заречье-Одинцово» встретится с соперницами из Свердловской области. За результатами соревнований можно следить по ссылке.

Отметим, что соревнования пройдут в рамках государственной программы «Спорт России», вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.