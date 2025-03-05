В подмосковном онкодиспансере прошел мастер-класс для детей

Минздрав: мастер-класс провели для детей в подмосковном онкодиспансере

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Фото: [БФ «Большое сердце»]

Волонтеры провели мастер-класс по росписи шоперов для пациентов онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие мероприятия помогают психологически поддержать детей и их родителей.

«Роспись шоперов — это не только увлекательный процесс, но и своеобразная арт-терапия, которая помогает детям отвлечься от больничной рутины и проявить свою креативность», — отметила заведующая отделением Евгения Инюшкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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