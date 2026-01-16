В подмосковном Рошале стартовали отделочные работы в рамках капремонта второй школы

На улице Вокзальной, 25, поселка Черусти в Рошале муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт средней школы № 2, подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Школу построили в 1957 году, в ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут обновление внутренних помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.