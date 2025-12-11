В Подольске в декабре заработают 16 елочных базаров

В Подольске в декабре будут открыты 16 елочных базаров. Их работа продлится с 20 декабря по 1 января, сообщили в администрации городского округа.

Всего в Подмосковье этой зимой будет открыто 178 елочных базаров, отметили до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На елочных базарах Подольска можно будет купить ели, сосны и пихты разных размеров, сортов и производителей. Также в продаже будут доступны еловые лапники и другая новогодняя продукция.

Адреса подольских елочных базаров доступны здесь.

