В Подольске в декабре заработают 16 елочных базаров
Шестнадцать елочных базаров откроют в Подольске в декабре
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в декабре будут открыты 16 елочных базаров. Их работа продлится с 20 декабря по 1 января, сообщили в администрации городского округа.
Всего в Подмосковье этой зимой будет открыто 178 елочных базаров, отметили до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На елочных базарах Подольска можно будет купить ели, сосны и пихты разных размеров, сортов и производителей. Также в продаже будут доступны еловые лапники и другая новогодняя продукция.
Адреса подольских елочных базаров доступны здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие выставки откроются в музеях региона этой зимой.