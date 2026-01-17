В Подольске за заслуги в ходе СВО наградили добровольческий отряд «Тигр»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске за участие в специальной военной операции наградили добровольческий отряд «Тигр». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, награду как признание боевых заслуг вручили члену отряда Сергею Журавлеву – медаль «За участие в специальной военной операции» передал начальник управления безопасности администрации округа Андрей Крючков.
«Не могу оставаться в стороне, когда речь идет о судьбе Родины. Россия — наша страна, и я твердо убежден, что защита ее интересов, безопасности и будущего — это не просто право, а священный долг каждого гражданина», - сказал Журавлев.
До этого еще одному местному жителю Армику Тер Быбанцу передали медаль «За оказание помощи участникам СВО».
