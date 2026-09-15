В Пушкино вынесли приговор женщине, которая повторно села за руль автомобиля пьяной

Пушкинский городской суд вынес приговор женщине, которая повторно села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в мае текущего года женщина, которую уже привлекали к ответственности за пьяное вождение, снова села за руль в нетрезвом состоянии. Ее остановили на Фабричному проезде Ивантеевки. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась.

Суд приговорил женщину к 240 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Также в доход государства был конфискован ее автомобиль Kia Optima.