Необычное зрелище довелось наблюдать жителям Ростова-на-Дону в районе Кумженской рощи. Прямо из толщи Дона на поверхность вырвался столб воды — самый настоящий подводный гейзер, взметнувшийся вверх с речной глубины. Что именно стало причиной столь странного явления, горожане понять не смогли. Впрочем, в комментариях нашлись те, кто уточнил: похожую картину в этих местах они наблюдали и прежде, сообщила rostovgazeta.ru.

Разъяснить ситуацию попытался эколог Алексей Лебедев, побеседовавший с корреспондентом RostovGazeta. По его словам, на Дону в черте Ростова фонтан оказался не слишком высоким — хотя вообще подобные гейзеры порой поднимаются на внушительную высоту. При этом специалист не исключает, что природа явления может быть двоякой. Причины появления гейзера, по словам эколога, могут носить как природный, так и техногенный характер.

«Подобные гейзеры вполне типичны для Азовского моря, где я не раз наблюдал это явление. Дело в том, что под дном реки тоже проходят подземные воды. И когда возникает просадка или проседание дна, грунт становится менее прочным, давление повышается, и вода из-под земли начинает бить фонтаном», — объясняет Алексей Лебедев.

Иными словами, однозначного ответа на вопрос о происхождении ростовского фонтана пока не существует. Собеседник лишь обозначил возможные версии — от естественных процессов, происходящих в недрах, до вмешательства человека. Что именно спровоцировало выброс воды на этом участке Дона, еще предстоит выяснить.

«Например, подобное можно наблюдать и если, к примеру, прорвет водовод, который проходит по дну. В данном случае хорошо, что вода была прозрачная», — говорит спикер.

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