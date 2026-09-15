В Подмосковье с начала 2026 года ввели в работу четыре новых голосовых помощника. Теперь таких ботов в регионе 19, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы внедрили их там, где вопросы повторяются или нужно массово собрать данные или донести информацию до жителя. Обучили роботов на типовых ситуациях, а потом подключили к горячим линиям — и дальше они уверенно справляются с рутиной», – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

В числе новых голосовых помощников — «Информатор должников», который обзванивает должников по аренде, штрафам и ущербу в сфере лесного хозяйства. Робот совершил уже более 1,4 тыс. звонков.

Голосовой помощник «ОНФ.Помощь» собирает обратную связь от жителей о качестве отработки обращений на прямую линию президента РФ. Он совершил уже 18 тыс. звонков.

Голосовой помощник «ИИ-горячая линия по вопросам лицензирования» (8-498-550-30-80) круглосуточно консультирует по вопросам лицензирования розничной продажи алкоголя. Робот принял более 500 звонков.

Голосовой помощник «ЗИТ» (8-498-602-05-57) консультирует по вопросам, связанным с земельно‑имущественными торгами. Он обработал около 230 обращений.

Развитие электронных сервисов и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ региона.