«Слезы счастья льются без остановки»: мама Гарика Харламова встретила внучку в роддоме

Резидент Comedy Club, 45-летний юморист Гарик Харламов во второй раз стал отцом. Его жена, 33-летняя Катерина Ковальчук родила дочь в подмосковном клиническом госпитале «Лапино».

Как пишет VOICE, знакомиться с малышкой пришла мама Харламова Наталья, которая поделилась первыми эмоциями в соцсетях.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно. Я счастлива, спасибо за внучку, мои родные Катя и Гарик!» — сказала мама шоумена.

Она также опубликовала фотографию, сделанную в госпитале.

Напомним, о том, что Харламов стал отцом во второй раз, стало известно 12 сентября. У комика также есть дочь от первого брака со звездой «Интернов», актрисой Кристиной Асмус. Они развелись после выхода фильма «Текст» в 2019 году.

Ковальчук вышла замуж за Гарика летом 2024 года. Актрисе удалось наладить отношения с мамой Гарика, и Наталья часто тепло отзывается о невестке.

Ранее мама модели Натальи Водяновой рассказала о встрече с дочерью после рождения шестого ребенка.