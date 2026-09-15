Фестиваль по инновационным видам спорта среди молодежи и ветеранов боевых действий пройдет в Подмосковье

Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта среди учащейся молодежи и ветеранов боевых действий «Победа» пройдет в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Местом проведения мероприятия станет многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс «Борисоглебский» в Раменском. За победу в соревнованиях будут бороться около 500 человек.

В программе — программирование систем информационной безопасности, класс 75 мм — командные соревнования, двоеборье — тактическая стрельба и «тактический трехмерный бой».

Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Спорт России», федеральным проектом «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Концепцией развития фиджитал-движения на территории Российской Федерации на период до 2030 года».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья».