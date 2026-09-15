Фестиваль по инновационным видам спорта среди молодежи и ветеранов боевых действий пройдет в Подмосковье
В Раменском пройдет всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта
Фото: [Медиасток.рф]
Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта среди учащейся молодежи и ветеранов боевых действий «Победа» пройдет в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Местом проведения мероприятия станет многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс «Борисоглебский» в Раменском. За победу в соревнованиях будут бороться около 500 человек.
В программе — программирование систем информационной безопасности, класс 75 мм — командные соревнования, двоеборье — тактическая стрельба и «тактический трехмерный бой».
Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Спорт России», федеральным проектом «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Концепцией развития фиджитал-движения на территории Российской Федерации на период до 2030 года».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья».