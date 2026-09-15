Почти 90 медиков пришли работать на станции скорой помощи Подмосковья по программе «Приведи друга»

«Нам на подстанцию приехали медики из разных областей, в том числе из Новороссии. Их объединяет одно — желание работать на благо людей, на благо нашего государства. Этого уже достаточно, чтобы дружелюбно принять их, поделиться с ними знаниями и опытом», — отметил врио заведующего Истринской подстанцией Вячеслав Квернадзе.