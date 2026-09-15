Почти 90 медиков пришли работать на станции скорой помощи Подмосковья по программе «Приведи друга»
По программе «Приведи друга» на станцию скорой Подмосковья устроились 84 медика
Фото: [Московская областная станция скорой медицинской помощи]
В рамках программы «Приведи друга» на станции скорой помощи Подмосковья с начала 2026 года пришли работать 84 медика. В 2025 году в подразделения станции трудоустроились 113 специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Нам на подстанцию приехали медики из разных областей, в том числе из Новороссии. Их объединяет одно — желание работать на благо людей, на благо нашего государства. Этого уже достаточно, чтобы дружелюбно принять их, поделиться с ними знаниями и опытом», — отметил врио заведующего Истринской подстанцией Вячеслав Квернадзе.
Московская областная станция скорой помощи активно участвует в региональных социальных программах, направленных на привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов и иногородних кадров. В рамках программы «Приведи друга» медики могут получить премию в размере до ₽128 тыс. Половину суммы они получают сразу после трудоустройства коллеги, а оставшиеся 50% — когда новый специалист отработает на полной ставке три месяца.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.