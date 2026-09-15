Триумф на новой арене: «Торпедо» обыграло «Ак Барс», а губернатор ликовал в раздевалке
Губернатор Никитин поздравил «Торпедо» с победой над «Ак Барсом» на новой арене
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин бурно отпраздновал триумф хоккейного клуба «Торпедо» в поединке с казанским «Ак Барсом», сообщил newsnn.ru.
По информации издания, поединок прошел в понедельник, 14 сентября, а запись из раздевалки, сделанная практически сразу после финальной сирены, была выложена в телеграм-канале команды.
«Но вы даже в этих условиях отодрали очень уважаемого нами, любимого друга по Поволжью», — сказал губернатор.
По данным издания, встреча стала дебютной для «VOLGA Арены», расположенной на Стрелке. Исход противостояния — 3:2 в пользу хозяев. Как признался Никитин, трудностей на этом пути хватало. Уже в скором времени специалисты намерены закончить реконструкцию ледового покрытия и отрегулировать работу кондиционеров.
Со своей стороны, игроки «Торпедо» преподнесли губернатору символический презент — ту самую шайбу, которой была добыта первая победа. Согласно сведениям пресс-службы КХЛ, на трибунах «VOLGA Арены» собралось 12 350 болельщиков. Показатель стал новым рекордом посещаемости для матчей нижегородского клуба в КХЛ.
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