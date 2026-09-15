«Не стоит исчезать незаметно»: эксперт рассказала, как помочь ребенку пережить первые дни в детском саду

Первые дни в детском саду нередко становятся самым непростым периодом для всей семьи. Ребенок тяжело расстается с родителями, и взрослые порой не знают, как правильно себя вести. О том, как облегчить новый этап, рассказала победительница конкурса «Воспитатель года» Марина Булатова из Владивостока, сообщил vostokmedia.com.

По словам специалиста, прежде всего не стоит обесценивать переживания малыша. Для взрослого детский сад — знакомое и безопасное место. Для ребенка это совершенно новый мир: другие люди, помещение, правила, режим. Расставание с мамой или папой действительно может быть серьезным переживанием.

В этот период родители и воспитатель должны действовать вместе, подчеркивает Булатова. Прощание лучше делать спокойным, понятным и не слишком долгим. Не стоит исчезать незаметно: ребенку важно понимать, что мама или папа уходят, но обязательно вернутся.

А задача воспитателя — постепенно стать для малыша взрослым, которому он тоже может доверять. Иногда для этого не нужны специальные приемы. Достаточно быть рядом, взять за руку, переключить внимание, предложить интересное дело и дать время привыкнуть. У каждого ребенка оно свое, резюмирует победительница конкурса «Воспитатель года».

«Одна из самых распространенных ошибок — стремление заранее убрать с пути ребенка все трудности. Понятно, почему она возникает: родители любят детей и хотят их защитить. <> Я бы посоветовала родителям не сравнивать своего ребtнка с другими. Один раньше начал читать, другой быстрее считает, третий легко знакомится. Но дошкольное детство — не соревнование», — отметила эксперт.

Ранее педиатр назвала главные ошибки родителей, из-за которых ребенок часто простужается.