Более 28 тыс. человек приняли участие в «Парковом кроссе» в Подмосковье

Масштабное спортивное мероприятие «Парковый кросс» прошло в Подмосковье. В нем приняли участие свыше 28 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта на территориях 57 парков региона были организованы забеги здоровья, массовые велозаезды, командные эстафеты, тренировки и другие спортивные активности.

К примеру, в Раменском городском парке провели мастер-класс «Чемпион», фотовыставку о достижениях спортсменов округа, забег здоровья и командные эстафеты.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проходили мастер-классы, эстафеты, выступление оркестра «Подмосковные вечера» и юбилейный «Арбузный кросс».

В парке «Фабричный пруд» в Реутове состоялись занятия по воркауту, армрестлингу и силовому многоборью, а также массовый забег, занятие бачатой, тренировка по йоге.

Организация акций и проектов в поддержку активного и здорового образа жизни соответствует целям государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья».