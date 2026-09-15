«Хочу лежать в пуантах»: Волочкова уже распорядилась своими похоронами
5-tv.ru: балерина Анастасия Волочкова попросила похоронить ее в пуантах
Фото: [соцсети]
50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова заговорила о собственной смерти и загробной жизни. В интервью Пятому каналу она отметила, что не знает, кто займется организацией ее траурной церемонии.
Артистка надеется, что для нее найдется достойный участок на хорошем кладбище. При этом балерина не хочет заниматься решением вопросов, связанных с похоронами заблаговременно и называет предварительную регистрацию земли «фигней».
Волочкова также призналась, что мечтает лежать в гробу белого цвета с золотой патиной, увенчанном эмблемой лебедя. А самое главное — на ней самой должны быть пуанты.
«Хочу, чтобы вот ко мне приходили люди, даже на могилу с белыми розами, как они приходят сегодня на мои спектакли и концерты и поддерживают меня, понимаете?» — отметила Волочкова.
Поклонники балерины с интересом восприняли ее откровения, отметив, что она остается верна себе даже в таких серьезных темах.
Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему повторяет одни и те же фразы в интервью.