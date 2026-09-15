«Хочу лежать в пуантах»: Волочкова уже распорядилась своими похоронами

50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова заговорила о собственной смерти и загробной жизни. В интервью Пятому каналу она отметила , что не знает, кто займется организацией ее траурной церемонии.

Артистка надеется, что для нее найдется достойный участок на хорошем кладбище. При этом балерина не хочет заниматься решением вопросов, связанных с похоронами заблаговременно и называет предварительную регистрацию земли «фигней».

Волочкова также призналась, что мечтает лежать в гробу белого цвета с золотой патиной, увенчанном эмблемой лебедя. А самое главное — на ней самой должны быть пуанты.

«Хочу, чтобы вот ко мне приходили люди, даже на могилу с белыми розами, как они приходят сегодня на мои спектакли и концерты и поддерживают меня, понимаете?» — отметила Волочкова.

Поклонники балерины с интересом восприняли ее откровения, отметив, что она остается верна себе даже в таких серьезных темах.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему повторяет одни и те же фразы в интервью.