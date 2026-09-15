Ушел из жизни пермский диктор и музыкант Александр Белогорский

Александр Белогорский, известный пермский диктор, радиоведущий и музыкант, скончался вечером в возрасте 43 лет, сообщило «Леди.Mail». Предварительная причина смерти — инфаркт.

Прощание с Белогорским состоится 16 сентября в храме Всех Святых в Перми, начало в 11:45 мск. После прощания музыканта похоронят на кладбище в поселке Болгары.

Александр был заметной фигурой в культурной жизни Перми. Он работал диктором и радиоведущим, занимался музыкой и организацией концертов. С 2006 года Белогорский устраивал выступления артистов, позднее возглавлял концертное агентство «Синкопа».

Белогорский много лет участвовал в создании Parma Valley Festival в качестве ведущего, диджея, организатора и одного из идейных вдохновителей проекта.

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