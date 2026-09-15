«Одна сигарета — и скачок давления»: врач предупредила Пугачеву об опасности курения при диабете

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала видео, на котором пользователи заметили пепельницу, чашку с кофе и электронный тонометр. Этот кадр вызвал беспокойство у поклонников, а врач Надежда Чернышова в интервью aif.ru предупредила , что курение серьезно повышает риск инфарктов, инсультов и тромбоэмболий.

Кроме того, поводом для волнения стало то, что у певицы диагностирован сахарный диабет второго типа и ишемическая болезнь сердца.

Чернышова объяснила, что при атеросклерозе бляшки появляются из-за повреждения внутренних стенок сосудов. Вещества из табачного дыма разъедают артерии изнутри, а при повышенном уровне глюкозы этот процесс ускоряется в разы. Никотин сужает сосуды и провоцирует рост давления — одна выкуренная сигарета сразу дает скачок артериального давления.

«Если при этом еще и не подобраны правильные препараты, у человека есть артериальная гипертензия, то вместе с курением это может привести к кровоизлиянию в мозг из-за разрыва стенки артерии», — добавила специалист.

Врач также подчеркнула, что никотин ухудшает чувствительность организма к инсулину и способствует повышению уровня глюкозы при сахарном диабете. Контролировать уровень сахара некурящему человеку намного проще, чем курящему, добавила она.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал исполнение Аллы Пугачевой под аккомпанемент Раймонда Паулса.

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