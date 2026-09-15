Возможность оформления жилищных документов появилась в мобильном приложении «Добродел»

Возможность оформления выписки из домовой книги и других жилищных документов появилась в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выписка из домовой книги» доступна в разделе «Услуги» – «Жилье» – «Жилищные документы». При оформлении заявки потребуется выбрать необходимый округ, категорию заявителя и прикрепить нужные документы. Результат поступит в личный кабинет в течение двух рабочих дней.

Как отметили в министерстве, услуга по получению выписки из домовой книги и других жилищных документов входит в число самых востребованных в регионе. С начала 2026 года ей воспользовались более 587 тыс. раз.

Развитие электронных сервисов и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ региона.