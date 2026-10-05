В Раменском первокурсники колледжа получили свои первые зачетки

В стенах Дома культуры имени Воровского состоялось торжественное событие для студентов Раменского колледжа. Вчерашние абитуриенты, выбравшие для себя непростые, но благородные специальности «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», официально вступили в ряды учащихся, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Главным моментом праздника стало вручение зачетных книжек. Документы ребятам передали почетные гости: начальник Раменского пожарно-спасательного гарнизона Илья Сидоров и заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Александр Данилов.

Обращаясь к первокурсникам, представители экстренных служб сделали акцент на том, что работа спасателя и пожарного - это прежде всего колоссальная ответственность. Наставники призвали студентов не пренебрегать дисциплиной и постоянно совершенствовать свои навыки, ведь от уровня их подготовки в будущем будут зависеть человеческие жизни.

Учебное заведение выступает кузницей кадров для региональных подразделений МЧС: студенты регулярно проходят практику в пожарных частях и профильных отделах, перенимая опыт у действующих сотрудников. Многие выпускники колледжа сегодня уже несут службу в рядах спасателей, демонстрируя высокий уровень профессионализма.