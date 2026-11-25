Эксперт отметил, что после первых туров чемпионата никто не мог и предположить такого результата, поскольку к игре «Динамо» было немало вопросов. Однако Сандро Шварцу удалось быстро донести до футболистов свои идеи. Генич удивился тому, как при немецком тренере уверенно заиграли те, кто был в составе еще при Валерии Карпине и Ролане Гусеве. Например, Максим Осипенко и Даниил Глебов, которых Карпин знал еще по «Ростову».

При этом комментатор считает, что первое место «Динамо» говорит не столько об игре бело-голубых, сколько о нестабильности других фаворитов.

«Такие результаты — это хорошее подспорье, чтобы посмотреть на свою работу зимой, укрепиться и действительно побороться за чемпионство. Но пока первое место «Динамо» не гарантирует им даже место в тройке по итогам сезона», — сказал Генич.

Московское «Динамо» после первого возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками. На один балл меньше у «Зенита», на два — у «Спартака».

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