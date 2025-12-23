В Реутове суд привлек компанию к ответственности за незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Московской области привлек к ответственности ООО «Вампитер» за незаконную розничную продажу алкогольной продукции без лицензии, данное решение было принято после рассмотрения материалов проверки Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, в апреле 2025 года в рамках контрольной закупки в кальян-баре в Реутове произошла продажа коньяка без наличия лицензии на розничную реализацию алкоголя. Компании назначили штраф в размере 250 тыс. рублей, изъятую алкогольную продукцию направят на утилизацию.

