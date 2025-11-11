В Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений

По итогам 10 месяцев 2025 года в Подмосковье были зарегистрировано почти 59,3 тыс. преступлений (-1,1 %). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Более 10,8 тыс. из них совершили в общественных местах, 11,9 – лицами, ранее совершавшими преступления, 4,1 – лицами в состоянии опьянения. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 19,2%.

За этот период было совершено 161 хулиганство, 123 разбойных нападения, 540 грабежей, 13,4 тыс. мошенничеств и так далее. Кроме того, был установлен 751 факт нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.