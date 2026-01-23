В Щелково в 2026 году завершат благоустройство Центрального парка
Благоустройство Центрального парка завершится в 2026 году в Щелково
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Щелково в 2026 году завершат благоустройство Центрального парка. О ходе работ по обновлению территории рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
В парке установят детскую игровую площадку, обустроят центральную площадь с сценой, приведут в порядок набережную, создадут спортивную зону и зоны для мастер-классов.
Помимо этого, в парке появятся площадка для выгула собак, локации для проведения пикников, пляж с пирсом. В дополнение к существующим пешеходным дорожкам создадут прогулочный маршрут вдоль Клязьмы, двухстороннюю велодорожку и лесной маршрут.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как работали парки региона в период зимних праздников.