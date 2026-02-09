В Серпухове взяли на контроль установление причин пожара в жилом доме с двумя погибшими

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара с двумя погибшими, который произошел в жилом доме на улице Пролетарская утром в понедельник, 9 февраля. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрообогревателя в одной из квартир. В здании расположены четыре квартиры. В результате происшествия двое братьев в возрасте 14 и 16 лет были госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом «отравление продуктами горения», их отец и дедушка погибли. Медицинская помощь потребовалась 70-летней женщине, проживающей в соседней квартире.

Дом получил значительные повреждения и полностью выгорел изнутри, кровля и перекрытия обрушились. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал заместитель городского прокурора Данил Андямов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.