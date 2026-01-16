В Шатуре наполовину завершили капремонт Коробовского дома культуры

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт Коробовского Дома культуры, стройготовность объекта превысила 52%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета, в них задействованы 52 человека и две единицы техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли и не только.

Строителям предстоит установить видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, обновить все внутренние помещения, закупить новую мебель и оборудование и не только. Ремонт завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.