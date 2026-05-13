Эксперт Хрулев: Подмосковье подает важный сигнал о переходе к цивилизованному регулированию никотинового рынка

В дискуссии о регулировании рынка электронных средств доставки никотина в Подмосковье прозвучала нормальная управленческая логика: торговлю такими товарами надо лицензировать, контролировать и очищать от нарушителей, а не бездумно уничтожать запретами. Об этом REGIONS сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Из Подмосковья донесся важный для предпринимательского и потребительского сообществ сигнал. Там снова обсуждают рынок электронных средств доставки никотина — но принципиально, что обсуждают именно регулирование, а не очередной запрет. В этой дискуссии прозвучала нормальная управленческая логика: торговлю такими товарами надо лицензировать, контролировать и очищать от нарушителей, а не бездумно уничтожать запретами», — рассказал Дмитрий Хрулев.

Логика федерального законопроекта

Именно такая логика, по словам эксперта, изначально была заложена и в федеральный законопроект о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

«Его смысл состоял не в ликвидации соответствующего рынка, а в его „обелении“: государство должно видеть продавцов, проверять точки реализации, отслеживать движение товаров, жестко наказывать нарушителей — особенно за продажу несовершеннолетним. В этом и есть суть регулирования: не закрывать все подряд, а делать управляемым», — пояснил Хрулев.

Позиция подмосковного бизнес-омбудсмена

Особенно показательной, по информации вице-президента Ассоциации, стала позиция подмосковного бизнес-омбудсмена.

«Развивая дискуссию, она сформулировала ключевой тезис здравой государственной политики в отношении реализации электронных средств доставки никотина: меры должны быть понятными для добросовестных предпринимателей и эффективными для защиты несовершеннолетних. А запреты, напротив, не уничтожают спрос — они уничтожают контроль, создают условия для ухода бизнеса в тень и роста объективно опасного фальсификата», — подчеркнул Дмитрий Хрулев.

Почему запреты не работают

Именно это, по словам эксперта, надо повторять каждый раз, когда сторонники запретительного подхода, желая заработать политические очки простым способом, пытаются свести разговор к примитивной формуле: «вейпы вредны — значит, запретить».

«Нет. Если конкретная никотинсодержащая продукция, как и не менее вредные табачные изделия, находится в легальном обороте в рамках страны, если на нее есть спрос со стороны миллионов совершеннолетних потребителей, если в этой сфере заняты сотни тысяч предпринимателей, — задача государства не в том, чтобы выжечь рынок, который оно само же годами вводило в правовое поле, а в том, чтобы сделать его максимально контролируемым», — заключил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.