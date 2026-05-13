«12 продуктов, которые спасут жизнь»: диетолог назвал неприкосновенный запас для каждой кухни

Ваш холодильник — это аптека. Диетолог Роб Хобсон назвал 12 продуктов, которые всегда должны быть под рукой. Они не только накормят, но и защитят от болезней. И первый в списке — обычное яйцо, которое многие зря недооценивают. Об этом сообщает HuffPost.

По словам Хобсона, яйца — это кладезь белка, витаминов A, D, E, K, группы B, а также селена, цинка и железа. Их нужно есть каждый день. Второй обязательный пункт — консервированная рыба: лосось, сардины, тунец. Быстрый способ получить белок и полезные жиры без возни с плитой.

Третье — овсянка. Она богата клетчаткой, которая регулирует холестерин. Четвертое — бобовые: чечевица и фасоль. Они сытные и дешевые. Пятое — тофу. Шестое — авокадо. Седьмое — семена: чиа, лен, кунжут, подсолнечник. Восьмое — йогурты. Девятое — листовые зеленые овощи. Десятое — курица. Одиннадцатое — индейка. И, наконец, двенадцатое — эдамаме (молодые соевые бобы).

