Какие проблемы в отношениях Москвы и Дели всплыли на фоне визите Лаврова в Индию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для переговоров с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Накануне поездки российский министр опроверг слухи о том, что индийские заказчики отказываются от танкеров с российской нефтью. Кто стоит за этими информационными вбросами и чего ждать от визита главы российской дипломатии в Индию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Андрей Кортунов.

Это информационная война Запада

Андрей Кортунов уверен, что слухи об отказе Индии от российской нефти — не случайность, а спланированная кампания, поскольку на Западе есть много сил, которые хотели бы увидеть ухудшение отношений между Москвой и Дели.

«Такие силы присутствуют и в Европе, и в США. Любые решения Индии об отказе от военных контрактов с Россией или ограничении импорта энергоресурсов обыгрываются как свидетельство того, что отношения дают сбой и Индия склоняется в сторону Запада. А Россия, в свою очередь, движется к орбите Китая», — пояснил эксперт.

Он призвал относиться к этому спокойно, так как эта информационная кампания не нова и будет продолжаться и в дальнейшем.

Позиция Индии вряд ли изменится

Политолог подчеркнул, что у Индии есть свои интересы на Западе. В Нью-Дели заинтересованы в развитии отношений с Западом — это дает гарантии в отношении возможных действий Китая. Но при этом Индия по-прежнему настроена на сохранение и углубление привилегированного стратегического партнерства с Россией. Едва ли эта позиция изменится в обозримом будущем, отметил Кортунов.

Проблема: мы продаем больше, чем покупаем

Комментируя повестку предстоящих переговоров, эксперт назвал главные проблемы двустороннего партнерства.

«Проблемы очевидны. Первая — сохраняющаяся несбалансированность торговли. Мы продаем в Индию гораздо больше, чем покупаем. У Индии очень большой дефицит торгового баланса с Россией», — отметил Кортунов.

Вторая проблема — узкий круг сотрудничества. Российско-индийские партнерские отношения ограничены небольшим числом направлений: военно-техническое сотрудничество, энергетика, причем не только нефть и газ, но и атомная энергетика. Однако совсем мало взаимодействия бизнеса малого и среднего уровня, а также недостаточно активное сотрудничество в сфере высоких технологий, пояснил политолог.

Кортунов выразил надежду, что поездка главы МИД РФ даст импульс развитию отношений.

«Любой визит высокого уровня — это катализатор. У министра иностранных дел — в основном политическая повестка: двусторонние отношения, Ближний Восток, будущее многосторонних структур, где участвуют Россия и Индия — ШОС, БРИКС. Но можно надеяться, что визит станет стимулом и для развития торговли, гуманитарной сферы», — резюмировал эксперт.

Пока Лавров укрепляет связи с Индией, на подходе — визит Владимира Путина в Китай, подготовка к которому уже находится в завершающей стадии. Политологи прогнозируют, что главной темой переговоров станет энергетика — строительство «Силы Сибири-2» и «Союза Восток», а также сотрудничество в атомной отрасли и космосе.