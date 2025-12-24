Ветеран СВО рассказал о поддержке в рамках программы «Герои Подмосковья»

В ходе обучения по программе «Герои Подмосковья» участники ощущают братство и поддержку, между ними нет конкуренции. Об этом заявил старший лейтенант, ветеран специальной военной операции, участник программы Александр Бронников.

«В любой момент можно обратиться за советом. Есть ребята с экономическим опытом, есть те, кто работал с госзакупками, есть те, кто уже занимал должности в муниципалитетах», — сказал Бронников.

По его словам, на коммуникацию не влияют и разные воинские звания. Он подчеркнул, что на это никто не смотрит.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.