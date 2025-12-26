Ветеран СВО рассказал о продуманности программы «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья», которая реализуется в Подмосковье для участников специальной военной операции, является очень продуманной и интересной. Об этом заявил участник проекта, старший лейтенант, ветеран СВО Александр Бронников.

«В целом и организация, и сам материал — очень продуманные. Все сделано основательно. Причем если после первого модуля у нас были какие-то пожелания, замечания, то уже во втором модуле их учли», — отметил Бронников.

Военный отметил, что в ходе обучения даже в организационных моментах участники чувствуют себя очень комфортно.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.