Ветеран СВО рассказал об обучении по программе «Герои Подмосковья»

Старший лейтенант, ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Бронников подчеркнул, что обучение по проекту устраивает его полностью. По его словам, иногда информации очень много, поэтому не всегда хватает времени все сразу усвоить.

«График действительно плотный: четыре очных модуля по одному дню, занятия с семи утра до девяти вечера, лекции, семинары. Между очными модулями — стажировка и постоянные вебинары», — сказал Бронников.

Военный отметил, что участники привыкли к такому формату обучения и стараются все усваивать и применять полученные знания на практике.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.