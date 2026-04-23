«Привет из Петербурга!»: на старый адрес Павла Дурова пришла повестка по делу о терактах

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как получил повестку, где официально фигурирует как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному в начале 2026 года. Об этом пишет Газета.ру.

Повестка «из прошлого»

Вечером 22 апреля 2026 года Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию извещения о заказном письме. Документ был адресован «Подозреваемому Дурову П. В.».

Примечательно, что повестка пришла по адресу в Санкт-Петербурге, где предприниматель был прописан еще 20 лет назад. Сам Дуров, имеющий гражданство четырех стран (включая Францию и ОАЭ), покинул Россию в 2014 году и с тех пор не возвращался.

Суть обвинений: статьи Конституции против УК

Комментируя ситуацию с присущим ему сарказмом, Дуров заявил, что его «преступление» носит конституционный характер:

Защита статьи 23: Право на тайну переписки.

Защита статьи 29: Гарантия свободы слова.

Однако официальная сторона выдвигает гораздо более серьезные обвинения. В феврале 2026 года стало известно о возбуждении дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму). Следствие утверждает, что отсутствие модерации и отказ от передачи ключей шифрования позволили использовать мессенджер для координации терактов (включая трагедию в «Крокус Сити Холле»), слежки за военными и диверсионной деятельности.