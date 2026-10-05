Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в понедельник, 5 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в направлении Москвы. В частности, пробки есть на Новорижском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском и Киевском шоссе.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию во время движения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.